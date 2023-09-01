Военный эксперт назвал ряд преимуществ отечественного танка Т-90 над Abrams Военэксперт Дандыкин: Т-90 превосходит Abrams по ряду технических параметров

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Т-90

Отечественный танк Т-90 по ряду технических параметров превосходит американские Abrams, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, после модернизации Т-90 получил обновленные системы защиты и управления огнем, приблизив танк к оружию четвертого поколения.

У нас есть танк Т-90, который по ряду технических параметров превосходит Abrams. Также у него есть автомат заряжания, после модернизации Т-90 получил много наворотов — обновленную систему управления огнем, систему динамической защиты и много чего другого. Это оружие не просто третьего поколения, а приближающегося по своим параметрам к четвертому поколению. По сравнению с Abrams он легче, он не просто не уступает американскому оружию, а превосходит его по ряду параметров, — рассказал Дандыкин.

Ранее издание Politico со ссылкой на информированный источник в Пентагоне передало, что украинская армия может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября. Всего ВСУ должны поставить 51 бронемашину.

До этого глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщил, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. По его словам, ВСУ получат боевые машины осенью, но сначала их направят в Европу. По словам Буша, в Пентагоне приняли решение передать ВСУ более старые модели M1A1 вместо современной версии танка.