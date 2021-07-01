Военный эксперт назвал Россию виновной в провале Украины на рынке оружия

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что оружейный экспорт страны обвалился в том числе из-за «злонамеренных» действий Москвы. Проблемы у Украины с продажей вооружений начались в 2014 году, отметил он в эфире канала UkrLife.

Потеряли многие рынки, уменьшились объёмы, — подчеркнул Бадрак.

Он добавил, что при большой конкуренции на рынке оружия преграды для Украины якобы специально создаёт Россия.

Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и всё такое прочее, — пояснил эксперт.

Бадрак также считает, что сейчас Украина, развивая военно-промышленный комплекс, восстанавливает свои позиции на рынке. В России же, по его мнению, якобы отмечается «технологический спад» и «технологическая деградация».

Ранее стало известно, что новейшие российские вооружения не стоит недооценивать. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он оценил гиперзвуковую ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», добавив, что что-то противопоставить им способны только ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием.