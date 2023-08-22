Военный эксперт объяснил опасность эскалации при поставке Киеву ракет JASSM Военэксперт Леонков: ракеты JASSM летят дальше, чем Storm Shadow и Taurus

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JASSM

Информация о намерениях Украины получить от США крылатые ракеты JASSM рассчитана на то, чтобы оценить возможную реакцию России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ракеты JASSM не сильно отличаются от франко-британских Storm Shadow/SCALP и немецких Taurus, но превосходят их по дальности, поэтому могут быть запущены из Польши или Румынии.

Все понимают, что эти ракеты летят дальше, чем Storm Shadow и Taurus, и их можно будет запускать с территорий стран НАТО. Я думаю, что одним из шагов со стороны России должно было бы стать предупреждение, что если JASSM будет запускаться с территории Польши и Румынии, то это будет расцениваться как акт агрессии со стороны стран НАТО и мы ответим. При этом это будет ответ не на весь блок, а против тех стран, которые совершили этот акт агрессии, — предположил Леонков.

Эксперт напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина об угрозе втягивания НАТО в конфликт. Глава государства заявлял, что Россия проработает вопрос, как и где поражать поставляемые Киеву истребители, включая ожидаемые F-16, если они будут располагаться на аэродромах за пределами Украины.

Ведь помимо JASSM F-16 могут нести и тактические ядерные боеприпасы, — обратил внимание Леонков.

По данным Forbes, Украина добивается поставки ракет JASSM, которые можно запускать с истребителей F-16, поскольку эти самолеты не совместимы с ракетами Storm Shadow и SCALP, которые уже поставляются Киеву. По мнению обозревателя издания Дэвида Экса, наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в захвате Крыма.