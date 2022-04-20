Военный эксперт назвал первые результаты новой фазы спецоперации на Украине

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что в эти дни Мариуполь стал второстепенным направлением, так как судьба оставшихся там радикалов решена. Сейчас всё внимание сосредоточено на самой крупной группировке националистов, приводят мнение специалиста «Известия».

Судьба остатков украинской группировки там давно решена. Те, что поумнее — сложили оружие. Остальные умоляют об эвакуации. Теперь всё внимание сосредоточено на окружении мощной украинской группировки на Донбассе и её перемалывании. Есть вероятность, что её под угрозой окружения и вовсе отведут из образующегося котла, — считает эксперт.

Это, по словам Шурыгина, позволит сберечь силы наступающих и самое главное — предотвратить уличные бои, чтобы свести к минимуму ущерб для крупных городов ЛНР и ДНР.

Военный эксперт отметил, что результаты второго этапа спецоперации уже видны. Начала заметно меняться линия фронта, которая была статична около месяца. Установлен контроль над важным городом Кременная в ЛНР, сломлено сопротивление ВСУ в Попасной. Наступление продвигается южнее Изюма в сторону Славянска.

Пока продвижение идет очень осторожно. Российское командование ещё не задействовало основную часть своих сил. Чем развить успех после прорыва первых линий обороны у него есть, — резюмировал Шурыгин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине. Министр напомнил, что операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.