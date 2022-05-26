Стало известно, что Арктика может стать ареной Третьей мировой войны Политолог Еремина заявила, что Арктика может стать ареной Третьей мировой войны

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Северный Ледовитый океан может стать ареной Третьей мировой войны. Именно здесь будет выстраиваться жесткая конфигурация противостояния, с одной стороны, США и их партнеров, с другой — России и ее коллег, в том числе из неарктических государств, считает эксперт по проблемам Арктики, доктор политологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина. Она напомнила, что британцы уже давно открыто говорят о своих планах не допустить взаимодействия между Россией и Китаем в этом регионе, пишет KP.RU.

В Арктике будет выстраиваться жесткая конфигурация противостояния, с одной стороны, США и их партнеров, с другой — России и ее партнеров, в том числе из неарктических государств. Главная задача, как открыто говорят британцы, не допустить взаимодействия между Россией и Китаем в Арктике, — сказала политолог.

Сейчас соотношение военных сил России и НАТО в Арктике составляет примерно 1 к 10 в пользу РФ, во многом благодаря значительному флоту отечественных ледоколов, отметил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, в распоряжении США есть всего два ледокола, при этом лишь один из них тяжелый. В то время как в распоряжении РФ имеется около 40 ледоколов, при этом программа строительства новых суден рассчитана до 2030 года.

По его словам, в материковой заполярной части Арктики у России развернуто шесть военных баз, а также десять тактических аэродромов. Более того, отметил Прохватилов, там расположены отечественные ПВО «Арктический трилистник» и «Арктический клевер». Военный эксперт считает, что спешка с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО обусловлена как раз тем, что Штаты планируют заручиться поддержкой скандинавских стран для противостояния с Россией в Арктике.

Во-первых, их территория позволяет разместить военный потенциал в непосредственной близости от «шапки мира». Во вторых, у этих стран на двоих уже 13 ледоколов, а на их верфях можно быстро построить новые, — резюмировал Прохватилов.

По оценкам учёных, подо льдами Арктики залегает порядка 83 млрд баррелей нефти, что составляет 13% от мировых неразведанных запасов, а также около 1550 трлн кубометров природного газа. Кроме того, регион богат уникальными запасами олова, платиноидов, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней.

Ранее глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что арктический регион становится интернациональным театром военных действий. По его словам, это тревожная тенденция, вызывающая беспокойство у России.