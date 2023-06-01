Военэксперт назвал главное направление удара ВСУ в ходе контрнаступления Военный эксперт Дандыкин: ВСУ постараются форсировать реку Днепр около ЗАЭС

Фото: МО Украины

В рамках контрнаступления ВСУ попытаются форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС, заявил URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, контрнаступление уже началось, о чем свидетельствуют попытки беспилотников атаковать Москву и попытки диверсантов зайти в приграничные районы.

Будут тактическими батальонными группами с танками прорываться на Запорожском направлении. Попытаются опять форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что также идет гибридное противостояние и информационную составляющую нельзя игнорировать.

Дандыкин подчеркнул, что российской армии будет легче отслеживать перемещение украинских войск благодаря спутнику, который запустили с космодрома «Восточный». Он будет работать конкретно по Украине, отслеживая передвижение до метра. Кроме того, отметил он, наступлению ВСУ мешают природные условия — длинный световой день и короткая ночь.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что наступление ВСУ в настоящее время невозможно, поскольку украинские войска будут лишены поддержки НАТО. По его словам, сейчас Альянса уделяет больше внимания конфликту между Косово и Сербией.