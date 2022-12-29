Военный эксперт назвал число украинцев, которых еще может призвать ВСУ Полковник Матвийчук: на Украине могут отправить в зону СВО еще до 2 млн человек

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Украина, исходя из своей численности населения, способна отправить на передовую 2,5-3 млн человек, миллион из которых уже призван. При этом страна несет большие потери, приводит мнение военного URA.RU.

Исходя из расчета от общего количества работоспособного населения, «под ружье» можно поставить не более 7%, считает полковник в отставке. В России из расчета 145 млн человек это число составит порядка 9 млн человек.

У Украины население было 40 млн, уже 37, уехали многие. Значит это государство, которое может поставить под ружье до 3 млн человек, 2,5 точно. Если верить Украине, то уже миллион они призвали, — поделился мнением Матвийчук.

Экс-разведчик считает, что приведенные ЕС данные о 100 тысячах погибших украинцев, занижены. По оценкам российских экспертов, украинцы потеряли порядка 330 тысяч человек убитыми и ранеными. Поэтому, делает вывод военный, сейчас они постараются призвать еще больше людей.

Уже появилось много женщин. Они не только на вспомогательных должностях, как это было раньше, а именно на боевых. Очень много наемников. Одних поляков около 10 тысяч сейчас там находится, — уверен полковник.

После того, как свои ресурсы у Украины закончатся, продолжать пополнять ряды ВСУ может Запад, предположил Матвийчук. Пока же свои ресурсы Киев еще не исчерпал, однако, наступит критический момент.

Люди, которые могут быть поставлены под ружье, могут просто уклоняться, разбегаться куда угодно. Тогда начнется насильный отлов резервистов, массово пойдет наемничество, призвание «диких гусей». Запад все-таки будет стараться создавать условия, при которых все будет продолжаться, — поделился мнением военный эксперт.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев предположил, что Польша занимается активной подготовкой к военному противостоянию с Россией. По его словам, на территории этой страны уже существует специальная группировка войск для столкновения с российскими вооруженными силами. Депутат считает, что усиленная подготовка Польши к боевым действиям против России обусловлена тем, что ВСУ уже выдыхаются, а мобилизационный резерв Украины истощился, из-за чего она скоро не сможет противостоять российским войскам.