Военный эксперт на примере СВО оценил роль танков в современных конфликтах Военэксперт Кнутов: массовое применение бронетехники утратило ключевую роль

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

В современных военных конфликтах массовое применение бронетехники уже не играет ключевой роли, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Россия успешно борется с западными танками в зоне специальной военной операции на Украине.

Для таких конфликтов масштабное применение бронетехники — это вопрос прошлого. <...> На сегодняшний день у нас есть эффективные противотанковые средства, которые способны справиться с танками, которые находятся в армии Украины. Leopard мы жгли уже сейчас в зоне специальной военной операции, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что танки могут играть важную роль, если боевые действия ведутся против стран, которые явно слабы. Тем не менее, по словам Кнутова, даже в Ираке танки Abrams горели, «причем очень активно».

Специалист добавил, что за последнее время российские военные наработали серьезный опыт противодействия танкам западного производства.

Военные знают, куда надо бить по танку, чтобы вывести его из строя либо уничтожить. Эти обученные расчеты со своей задачей справляются на пятерку, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили в бою танки M1 Abrams, переданные Соединенными Штатами. Боевые машины задействовали на восточном направлении фронта.