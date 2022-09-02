Военный эксперт: Киев может закупать дроны на AliExpress для вооенных целей Военный эксперт Ерасонян: Киев может закупать дроны на AliExpress для военных целей

Фото: aliexpress.ru

Украина может использовать модернизированные гражданские дроны во время боевых действий, закупая их на китайских площадках наподобие AliExpress, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на военного эксперта Владимира Ераносяна. Как полагает специалист, закупка БПЛВ тайваньского или китайского производства Mugin-5 Pro может входить в пакет американской военной помощи Киеву.

То есть, по большому счету, мы видим снабжение дронами подобного типа (китайскими, тайваньскими), которые даже на AliExpress покупаются ими в большом объеме. По $9000 они стоят. Это дорогие дроны. Это же не просто так, у них есть деньги на это, — заявил эксперт.

Ераносян считает, что кустарного производства дроны могут быть задействованы в провокациях в Крыму и на приграничных Украине территориях.

Оружейник Владислав Лобаев ранее сообщил, что дроны-снайперы и дроны-наводчики в будущем могут поступить на вооружение российской армии. По его словам, работы по разработке уже идут, однако в период активного применения ракетно-артиллерийского вооружения на поле боя снайперы все равно останутся важными фигурами на фронтах. Также эксперт рассказал о создании портативных устройств, которые способны выводить из строя вражеские беспилотники.