Военный эксперт Болтенков: Киев теряет контроль над вооружёнными силами «Известия»: военный эксперт Болтенков заявил, что Киев теряет контроль над ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины / Соцсети

Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что украинские вооруженные формирования в силу слабого морально-психологического состояния выходят из-под контроля Киева и отказываются воевать. Он привёл в пример отказ бойцов 100-й бригады теробороны города Луцк Волынской области участвовать в боевых действиях. Специалист назвал действия мобилизованных сил «бунтом», который свидетельствует об отчаянии людей, пишут «Известия».

Они видят, как российская армия методично перемалывает украинские формирования, трезво оценивают свои шансы и не хотят умирать, — рассказал Болтенков.

Он добавил, что подобные инциденты являются «серьёзным звонком» для киевских властей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее написал в своём Telegram-канале, что морские пехотинцы 36-й бригады Вооружённых сил Украины записали обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и высшему военному руководству, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Он утверждает, что «боевой дух украинских военных падает не только от действий российских войск, но и от действий своих же офицеров».