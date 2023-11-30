Военный аналитик рассказал, что США делают с выделенными Киеву деньгами Прохор Тебин: на выделяемые Киеву деньги Вашингтон обновляет свою армию

Фото: US Army

За счет военной помощи Украине Вашингтон также обновляет свой военно-промышленный комплекс (ВПК), сказал NEWS.ru военный аналитик Прохор Тебин. По его словам, в отличие от стран Европы, которые вынуждены влезать в длительные и дорогостоящие программы закупки нового вооружения, США имеют отлаженную схему и средства, выделяемые конгрессом.

Это дополнительный источник программ перевооружения армии. 100 старых бронетранспортеров передают Украине, а на выделенные деньги покупают себе новые, — пояснил Тебин.

Он подчеркнул, что часть американских политиков все равно выступает против дальнейшей помощи Киеву, так как, по их мнению, Украина отвлекает Вашингтон от необходимой переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Также аналитик напомнил, что в американской политической повестке звучат тезисы о необходимости сокращения и сдерживания чрезвычайных дополнительных расходов, к которым относится помощь Киеву.

Одно дело потратить миллиард долларов на свои вооруженные силы, а другое — потратить их на ВСУ. Так значительная часть из этих денег хотя бы останется в США. Техника, отправленная на Украину, все равно будет сожжена во время военных действий и не окажется ни в американском арсенале, ни на базах страны за рубежом, — отметил Тебин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.

На самой же Украине среди жителей нарастают разочарование и отчаяние, пишет Bloomberg. Связано это с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усталостью из-за отсутствия перспектив скорого завершения конфликта. Отмечается, что в украинском обществе «появляются трещины», а рейтинг президента Владимира Зеленского падает. Более того, среди стран НАТО уже есть признаки колебания в вопросе продолжения помощи Украине, говорится в публикации.