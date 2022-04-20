Военный аналитик объяснил, как защитить границу с Украиной

Военный эксперт Константин Сивков объяснил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, как защитить границу России с Украиной. По словам аналитика, границу должны патрулировать самолёты дальнего радиолокационного дозора с радиусом действия в 1200 километров.

Вопрос с границей решается очень просто, у нас есть самолёты дальнего радиолокационного дозора с радиусом действия в 1200 километров, на момент развала СССР у нас их было 30 штук, сейчас 9, чтобы полностью перекрыть Украину, достаточно двух, в связи с этим очень странно, что это до сих пор не было сделано, — сказал Сивков.

Эксперт заявил, что если удары по сёлам Белгородской и Курской областей будут продолжаться, тогда надо снимать с должности командующего систем противовоздушной обороны, ответственного за данный участок границы.

Все средства для решения этих задач есть, и им просто нужно обеспечить работу этих комплексов, — резюмировал Сивков.

13 апреля ВСУ атаковали два села в Белгородской области — Сподарюшино и Журавлёвка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлёвке в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, а также пострадал один человек, который по неизвестным причинам оказался в населённом пункте после эвакуации.