Военный аналитик назвал условие появления российских войск в Белоруссии

Российские танки могут появиться на границе Белоруссии и Польши лишь в том случае, если НАТО проявит агрессию. В ином случае Москва не намерена разбираться с чужими проблемами. Об этом заявил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием «ПолитРоссия».

А те события, которые сейчас происходят на приграничной территории, — внутренние дела Белоруссии. И Минск пока не обращался к Москве за помощью, — сказал эксперт.

Заявление польского дипломата Витольда Юраша о возможном появлении российской армии на границе экс-полковник назвал политическим бредом. Он считает, что цель высказывания дипломата — нагнетание ситуации.

Ранее Минобороны Польши опубликовало видео, обличающее белорусских пограничников. На нём они бьют и запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.

Также премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.