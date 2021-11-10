Военный аналитик назвал условие появления российских войск в Белоруссии
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:54, 10 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские танки могут появиться на границе Белоруссии и Польши лишь в том случае, если НАТО проявит агрессию. В ином случае Москва не намерена разбираться с чужими проблемами. Об этом заявил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием «ПолитРоссия».
А те события, которые сейчас происходят на приграничной территории, — внутренние дела Белоруссии. И Минск пока не обращался к Москве за помощью, — сказал эксперт.
Заявление польского дипломата Витольда Юраша о возможном появлении российской армии на границе экс-полковник назвал политическим бредом. Он считает, что цель высказывания дипломата — нагнетание ситуации.
Ранее Минобороны Польши опубликовало видео, обличающее белорусских пограничников. На нём они бьют и запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.
Также премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.