Военных США из Афганистана могут перебросить ближе к границе РФ

https://static.news.ru/photo/8d9a0054-b12b-11eb-a950-96000091f725_660.jpg Фото: Emran Waak/XinHua/Global Look Press

Войска США при выводе из Афганистана могут разместиться в странах Средней Азии. Это сохранит для Пентагона возможность быстро оказать поддержку Кабулу при нападении боевиков, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что возможными местами новой дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского залива, а также отдельные корабли ВМС. Причём, кроме военных, США предстоит вывезти из Афганистана самолёты и артиллерию.

В Белом доме лучшим местом для передислокации войск считают Узбекистан и Таджикистан, имеющим общую границу с Афганистаном, но есть проблема. Она связана с тем, что в регионе наблюдается «большое военное присутствие» России, растёт и влияние Китая.

Кроме Пентагона над решением проблемы работают специалисты Госдепартамента и Белого дома.

Ранее стало известно, что США должны замедлить вывод войск из Афганистана и дать другим государствам — членам НАТО больше времени для ухода из республики. Так считают европейские союзники США. Американская сторона обещала оказывать материально-техническую поддержку своим партнёрам по коалиции, но некоторые страны сообщили, что не успеют покинуть Афганистан вовремя.