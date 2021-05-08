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Мир

Военных США из Афганистана могут перебросить ближе к границе РФ

03:55, 10 мая 2021
Фото: Emran Waak/XinHua/Global Look Press

Войска США при выводе из Афганистана могут разместиться в странах Средней Азии. Это сохранит для Пентагона возможность быстро оказать поддержку Кабулу при нападении боевиков, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что возможными местами новой дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского залива, а также отдельные корабли ВМС. Причём, кроме военных, США предстоит вывезти из Афганистана самолёты и артиллерию.

В Белом доме лучшим местом для передислокации войск считают Узбекистан и Таджикистан, имеющим общую границу с Афганистаном, но есть проблема. Она связана с тем, что в регионе наблюдается «большое военное присутствие» России, растёт и влияние Китая.

Кроме Пентагона над решением проблемы работают специалисты Госдепартамента и Белого дома.

Ранее стало известно, что США должны замедлить вывод войск из Афганистана и дать другим государствам — членам НАТО больше времени для ухода из республики. Так считают европейские союзники США. Американская сторона обещала оказывать материально-техническую поддержку своим партнёрам по коалиции, но некоторые страны сообщили, что не успеют покинуть Афганистан вовремя.

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