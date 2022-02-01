Военные журналисты раскрыли, когда может начаться война на Украине

США могут посчитать целесообразным начало масштабного конфликта на Украине после того, как сформируется коалиция из стран НАТО, готовых воевать с Россией. Такое предположение сделали авторы журнала «Военная мысль», выпускаемого для генералов, адмиралов и офицеров российской армии.

В материале говорится , что в настоящее время Штатам выгодно поддерживать вялотекущий вооружённый конфликт в Донбассе, поскольку так они имеют возможность укрепить собственные позиции по периметру юго-западных границ РФ. Если же там начнутся полномасштабные военные действия, это может привести к тому, что Штаты не смогут управлять нынешним руководством Украины и потеряют контроль над территорией.

С другой стороны, авторы материала предполагают, что, учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный конфликт на Украине для США станет целесообразным, когда будет сформирована полноценная коалиция стран — членов НАТО, готовых реально воевать с российской армией. При этом сами Штаты, предполагает издание, непосредственно в боевых действиях участвовать не будут.

Авторы полагают, что Вашингтон взял курс на последовательную конфронтацию с РФ не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии, а также на Дальнем Востоке. К такому выводу в журнале пришли на основании анализа конфликтов последнего десятилетия.

Отмечается, что при возникновении подобных конфликтов Штаты решают сразу несколько задач, в том числе ослабление экономического и военного потенциала РФ.

Ранее пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки заявила, что в случае начала боевых действий на Украине США не рассматривают вариантов применения своих вооружённых сил на данной территории.