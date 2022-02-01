Военные журналисты раскрыли, когда может начаться война на Украине«Военная мысль»: США могут начать войну на Украине после формироввания коалиции стран НАТО
США могут посчитать целесообразным начало масштабного конфликта на Украине после того, как сформируется коалиция из стран НАТО, готовых воевать с Россией. Такое предположение сделали авторы журнала «Военная мысль», выпускаемого для генералов, адмиралов и офицеров российской армии.
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С другой стороны, авторы материала предполагают, что, учитывая опыт нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, масштабный конфликт на Украине для США станет целесообразным, когда будет сформирована полноценная коалиция стран — членов НАТО, готовых реально воевать с российской армией. При этом сами Штаты, предполагает издание, непосредственно в боевых действиях участвовать не будут.
Авторы полагают, что Вашингтон взял курс на последовательную конфронтацию с РФ не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии, а также на Дальнем Востоке. К такому выводу в журнале пришли на основании анализа конфликтов последнего десятилетия.
Отмечается, что при возникновении подобных конфликтов Штаты решают сразу несколько задач, в том числе ослабление экономического и военного потенциала РФ.
Ранее пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки заявила, что в случае начала боевых действий на Украине США не рассматривают вариантов применения своих вооружённых сил на данной территории.