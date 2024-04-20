Военные ВСУ признались, где им тяжелее всего: новости СВО на утро 20 апреля

Фото: МО Украины

Украинские военные считают самыми трудными для боев село Очеретино, которое находится в ДНР недалеко от Авдеевки, а также соседнее Новокалиново, сообщает CNN со ссылкой на источники в ВСУ. Они добавили, что сложная ситуация складывается и вокруг города Часов Яр.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 19 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Особенно непросто удержать перечисленные населенные пункты в условиях российского наступления, которое грозит разрушить часть украинской линии обороны, отметили военнослужащие ВСУ. По словам офицера украинского командования «Восток», если Киев потеряет Очеретино, то важные логистические узлы — города Константиновка и Покровск, а также село Великая Новоселка — окажутся под огневым контролем России.

Фото: МО Украины

Командир батальона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко указал, что в населенных пунктах, прилегающих к Часову Яру, идут ожесточенные бои. Взятие этого города приведет к тому, что Константиновка и Краматорск попадут под огневой контроль российских военных, резюмировал он.

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал видео сброса авиабомб ФАБ-500 на Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Кадры сняты с истребителя, который отправляет снаряды прямиком на позиции Вооруженных сил Украины.

По информации канала, российская армия прибегает к помощи авиации на данном направлении особенно часто. Со стороны украинских сил поступают жалобы о том, что многие бойцы после сброса авиабомб оказываются под завалами или в разрушенных зданиях, говорится в публикации.

Своим визитом в Славянск и Часов Яр президент Украины Владимир Зеленский поставил им «черную метку», заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. Журналист обратил внимание, что после каждого посещения украинским лидером подобных укрепрайонов они вскоре «рушились».

По словам военкора, посещение Зеленским 19 апреля позиций 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Часове Яре несет больше репутационный характер и призвано показать западной аудитории, что у Киева «все под контролем». Он отмечает, что в объективе сопровождавших визит камер видны лишь свежевозведенные укрепсооружения ВСУ. При этом новый ландшафт после атак российской авиации по этим фортификациям в кадр не попал.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Что известно о гибели военкора в Донецке

В Донецке погиб американский волонтер и военкор агентства Sputnik Рассел Бентли с позывным Техас. По данным канала, на прошлой неделе американец пропал, предположительно, был похищен.

Как рассказала супруга военкора, Бентли отправился помогать людям после удара по частному сектору, однако мужчину забрали люди в военной форме. По информации канала, к поискам волонтера подключилась полиция ДНР и ФСБ. В публикации говорится, что правоохранители нашли у автобазы машину и телефон американца.

Где гремели взрывы

Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар», уточнило ведомство.

Фото: ГСЧС Украины

Кроме того, взрыв прозвучал в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Издание «Зеркало недели» добавило, что хлопки также прогремели в Днепропетровской области.

Что сказал Столтенберг об ударах ВСУ по РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России. В ходе пресс-конференции он отметил необходимость стран НАТО поставлять Киеву вооружение, даже если это будет делаться в ущерб их собственным оборонным возможностям.

Чего потребовала G7

Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня», покинув территории, которые Запад признает украинскими, говорится в итоговом совместном заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» по завершении их трехдневной встречи на итальянском острове Капри. Cтраны G7 также планируют усилить противовоздушную оборону Украины и нарастить помощь Киеву в сфере безопасности.

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