Военные Украины ударили «Точкой-У» по птицефабрике под Запорожьем

Минобороны России заявило о нанесении удара украинскими военными по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области. Ракеты были выпущены из комплекса «Точка-У», сообщает РИА Новости.

Вооружённые силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населённом пункте Токмак Запорожской области, — отметили в военном ведомстве России.

Случившееся под Запорожьем в российском Минобороны назвали преступлением, поскольку опасности подверглись жизни мирных жителей. Также в Токмаке ракеты разрушили здания и жилые дома, несколько автомобилей сгорело.

Ранее стало известно, что 20 апреля российские военнослужащие в районах Донецкое и Скилеватое сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, также в этот день сбиты шесть украинских беспилотников.