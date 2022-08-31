Военные учения «Восток-2022» расценили как ответ на политику Запада Daily Express расценила учения «Восток-2022» как ответ на политику Запада

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные учения «Восток-2022» и демонстрация тесного военного сотрудничества Москвы и Пекина являются ответом на поддержку Украины и Тайваня со стороны Запада, заявило британское издание Daily Express. По мнению британских журналистов, поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань были расценены как «попытки Америки разжечь глобальную нестабильность».

Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов, — отмечается в публикации.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что число участников стратегических учений «Восток-2022» на территории РФ не выходит за рамки соглашения 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем. В рамках документа личный состав, задействованный на учениях, не превышает 6 тысяч человек. По его словам, учебные военные манёвры «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов.

Генеральный инспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России. Он отметил, что несмотря на спецоперацию, у российской армии достаточно военных ресурсов, чтобы выдержать открытие второго фронта.