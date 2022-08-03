Военные учения Китая у берегов Тайваня обеспокоили «Большую семерку» Военные учения Китая у берегов Тайваня вызвали беспокойство у стран G7

Фото: Chen Runchu/Global Look Press

Главы МИД стран «Большой семерки» обеспокоились действиями китайских властей, в частности военными учениями в районе Тайваня, сообщает РИА Новости. По их мнению, это может привести к эскалации напряженности между Западом и КНР. Главы внешнеполитических ведомств «семерки» посчитали, что «эскалационная» реакция Пекина на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси может усилить напряженность в регионе.

Мы обеспокоены недавними и объявленными угрожающими действиями КНР, в частности учениями с боевой стрельбой, а также экономическим воздействием, которые могут привести к ненужной эскалации, — сообщили главы МИД стран G7.

Помимо этого дипломаты призвали стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность во избежание «неприятностей» в районе Тайваньского пролива.

В издании Global Times (GT) уточнили, что в военных учениях КНР, которые проходят в воздушном и водном пространстве вблизи Тайваня задействованы: истребитель-невидимка J-20, бомбардировщик H-6K, истребитель J-11, эсминец Type 052D, корвет Type 056A и баллистическая ракета ближнего радиуса действия DF-11.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.

Восточная зона боевого командования НОАК опубликовала в социальной сети WeChat фотографии с военных учений близ Тайваня. На снимках запечатлены боевые корабли, самолеты и различная военная техника. Уточняется, что маневры проходят в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях с участием военно-воздушных сил, военно-морского флота, а также сил стратегической поддержки и объединенных сил тылового обеспечения.