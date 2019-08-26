https://static.news.ru/photo/51d1719a-c7fa-11e9-8f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/3rd8cav

В Сети появилось видео, где американские военные ездят на российском танке Т-80. Ролик был снят в Южной Корее во время военных учений.

Как отмечает телеканал « Звезда », южнокорейская армия — это единственные вооруженные силы, которые используют образцы оружия из России. Помимо танка Т-80, них также имеется в запасе БМП-3. Т-80 в течение 20 лет оставался самым мощным танком в Южной Корее. 46-тонная машина невосприимчива к холоду и жаре. Танк разгоняется до 70 километров в час, за что и получил прозвище «летающий».

Ранее News.ru писал, что истребитель F-16C из 64-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США перекрасили в «цифровой» камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. На такой шаг американские военные базы в Неваде пошли, чтобы добиться большей достоверности при имитации самолётом роли «противника» в тренировочных боях