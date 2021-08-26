Военные США подтвердили проведение контролируемых взрывов в Кабуле

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Американские военные подтвердили, что они действительно провели в аэропорту Кабула контролируемые взрывы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя центрального командования Джона Ригсби.

Несколько взрывов прогремели после двойного теракта в аэропорту Кабула. Талибы заявили о контролируемых взрывах, как выяснилось, со стороны военных США.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил о том, что американские военные в случае необходимости уничтожат своё имущество, которое остаётся в кабульском аэропорту.

Жертвами атак в Кабуле 26 августа стали как минимум 90 человек.

Ранее Пентагон подтвердил число жертв среди своих военных, погибших в результате взрывов около аэропорта в Кабуле. В военном ведомстве США заявили о 12 погибших — это 11 морпехов и один военврач.