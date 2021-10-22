Военные США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Сирии

Один из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) уничтожен в результате авиаудара США на западе Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального командования американских ВС (CENTCOM). В нём отмечается, что информации о гибели мирных жителей не поступало.

Удар был нанесён с беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в районе города города Сулук в сирийской провинции Ракка. В результате атаки убит высокопоставленный лидер группировки Абдул Хамид аль-Матар.

В командовании ВС США заявили , что территория Сирии используется «Аль-Каидой» в качестве убежища для восстановления, планирования новых операций и координации дальнейших действий с ячейками за пределами страны. Уничтожение аль-Матара затруднит подготовку и осуществление терактов, угрожающих США и их партнёрам.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о возможном возрождении «Аль-Каиды» в Афганистане. По его прогнозу, это может произойти в период от шести месяцев до трёх лет. С Милли согласился глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что террористы ищут неконтролируемые территории, где они могли бы тренироваться, получать оснащение и просто свободно себя чувствовать.