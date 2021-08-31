Военные США бросили в Афганистане десятки служебных собак

Американские военнослужащие, покидая Афганистан, бросили на произвол судьбы десятки своих служебных собак. Зоозащитники заявили, что животных теперь ждёт мучительная смерть. Об этом пишет The Independent.

Как считают защитники животных, собаки делали опасную, спасающую жизни работу и заслуживают гораздо лучшей участи, чем та, на которую их обрекли. Президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт предложил британским властям вывезти американских собак на первом же доступном транспортном самолёте, иначе тех ждут пытки и смерть от рук «врагов».

Американская НКО American Humane, защищающая права животных, также осудила власти США.

Ранее в США заявили, что практически вся оставленная в Афганистане и доставшаяся талибам (движение «Талибан» запрещено в России) военная техника выведена из строя. Это было сделано в последний момент перед выводом американских войск из страны. Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, оставлены в неисправном состоянии 70 бронированных машин с противоминной защитой, 27 военных джипов, 73 летательных аппарата и другая техника.