https://static.news.ru/photo/aa63006e-6f5a-11ea-bee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Российские военные специалисты 27 марта приступят к оказанию помощи больным коронавирусом в итальянском Бергамо.

Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач, — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

Российская сторона намерена задействовать все средства для экстренной помощи итальянским жителям. В ближайшее время бригады медсестёр и врачей будут направлены в 65 пансионатов, где лечат больных COVID-19. Всего организовано восемь таких бригад.

Ранее NEWS.ru писал, что колонна спецтехники со специалистами Минобороны прибыла на аэродром Орио-аль-Серио. В Бергамо будет дислоцироваться совместный штаб по борьбе с инфекцией. В составе российской колонны — мобильный комплекс анализа и диагностики, спецоборудование для оказания помощи тяжелобольным пациентам, высокомобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств.