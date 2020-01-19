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Система противоракетной обороны Саудовской Аравии уничтожила над одним из жилых районов страны баллистическую ракету, выпущенную, предположительно, йеменскими мятежниками из движения «Хути».

Снаряд был обезврежен в небе над городом Наджран, который находится на юго-западе Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом. По словам местных жителей, они услышали громкий взрыв, а затем увидели облако дыма, передаёт Mirror.

Инцидент произошёл на следующий день после того, как хуситы нанесли ракетный удар по военному учебному лагерю в йеменском городе Мариб. В результате атаки погибли 80 человек, десятки получили ранения, писал NEWS.ru.