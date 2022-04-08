Военные России и ДНР эвакуировали 47 человек с кораблей в Мариуполе

С кораблей, заблокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, российскими военными и Народной милиции ДНР эвакуировано 47 членов экипажа, сообщает Telegram-канал ведомства. Среди них представители четырёх стран — России, Азербайджана, Египта и Украины.

В ходе выполнения боевых задач в порту г. Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины — установленные националистами мины не позволили им вовремя покину зону боевых действий, ими прикрывались как живым щитом. Оперативно принято решение и осуществлена эвакуация людей в безопасную зону, — говорится в сообщении.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что в морском порту Мариуполя отступающие подразделения украинского нацбатальона «Азов» захватили два иностранных судна. «Царевна» и «Леди Аугуста» относятся к иностранным компаниям. Экипажи их удерживались в заложниках. Националисты «Азова» при этом вели стрельбу с палуб из миномётов калибра 120 мм, различных гранатомётов и стрелкового оружия.

«Леди Аугуста» ходит под флагом Ямайки, «Царевна» — под флагом Мальты, согласно базе данных судов.