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Министерство иностранных дел Ирана заявило, что заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии причастен Тегеран, являются ложью.

По словам официального представителя иранского ведомства Аббаса Мусави, политика американских властей по оказанию «максимального давления», по-видимому, провалилась и поэтому теперь она устремилась в сторону «максимальной лжи», передаёт РИА Новости. Ранее...