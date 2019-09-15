Фото: Yörük Işık/twitter.com

Черноморский флот взял на сопровождение судно «Юма» Военно-морских сил США, которое днём ранее заметили в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Военные осуществляют постоянное слежение за американским судном, отмечает РИА Новости.

Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, корабль, по всей видимости, направляется в Грузию.

Корабль зашёл в акваторию Чёрного моря третий раз за год. Это вспомогательное судно, которое занимается грузоперевозками для всех видов ВС США, писал News.ru.

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