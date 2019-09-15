Черноморский флот взял на сопровождение судно «Юма» Военно-морских сил США, которое днём ранее заметили в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Военные осуществляют постоянное слежение за американским судном, отмечает
Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, корабль, по всей видимости, направляется в Грузию.
Корабль зашёл в акваторию Чёрного моря третий раз за год. Это вспомогательное судно, которое занимается грузоперевозками для всех видов ВС США, писал News.ru.