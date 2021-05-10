Военные проекты Германии оказались под угрозой срыва

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Крупные военные проекты немецкого бундесвера, в том числе разработка нового самолёта-истребителя FCAS, оказались под угрозой срыва из-за неутверждённого финансирования, сообщил онлайн-журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ Минобороны ФРГ.

Стоимость этих проектов составляет миллиарды евро. Очередной этап разработки истребителя FCAS (общая стоимость 100 миллиардов евро), а также танка, в создании которого участвуют совместно Германия и Франция, под вопросом. Финансирование проекта подводной лодки при участии Норвегии тоже не обеспечено.

Средства не выделены также на запланированную закупку нового патрульного самолёта Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров.

Ранее сообщалось, что военные контрразведчики Германии выявили в 2020 году в бундесвере (ВС ФРГ) 477 случаев проявления правого экстремизма и расизма, что на 114 больше, чем в 2019-м. Например, в 2019-м в ВС ФРГ зафиксировали 363 инцидента с правым экстремизмом. При этом число случаев проявления исламизма в бундесвере снизилось с 77 в 2019 году до 31 в 2020-м.