Военные манёвры России заставили США перебрасывать истребители на Аляску

Пентагон обеспокоен военными учениями России и начал перебрасывать свои истребители на Аляску, создавая там свою военную базу. Таким образом США отреагировали на присутствии российских войск в Арктике. Об этом пишет Business Insider.

Официальные лица США заявили, что активность российской авиации в районе Аляски достигла самого высокого уровня со времён холодной войны, — говорится в материале.

Уточняется, что такое положение дел стало неожиданным для Вашингтона, вынудив «нервно» перебрасывать вооружение в самый северный штат. Автор статьи также утверждает, что Министерство обороны США всерьёз обеспокоено крупнейшими за последние годы военными учениями российского флота.

Вашингтонские стратеги предупреждают, что Берингов пролив в обозримом будущем станет так же важен, как Ормузский или Малаккский. Поэтому Пентагон намерен развернуть на Аляске крупнейшую группировку истребителей пятого поколения

Ранее норвежский политик Хорек Эльвенес призвал власти страны укреплять сотрудничество с Вашингтоном и «ближайшими союзниками» из-за растущей военной мощи России.