Военные корабли России прибыли во вьетнамский порт Корабли Тихоокеанского флота России прибыли во Вьетнамский порт Камрань

Фото: МО РФ

БПК «Адмирал Пантелеев»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» России прибыл с деловым визитом во Вьетнам. Боевые суда зашли в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа, передает ТАСС. Их поприветствовали генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме.

Камрань — очень важный для нашей страны порт. Более двух десятилетий он верой и правдой служил в качестве пункта материально-технического обеспечения кораблей Тихоокеанского флота. Именно здесь были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами Советского Союза и Вьетнама, — сказал Садыков.

Генконсул подчеркнул, что частые визиты российских военных моряков в порты Вьетнама вносят серьезный вклад в укрепление дружбы двух стран, а также их стратегического партнерства в интересах мира и безопасности в регионе.

Визит начнется с возложения венков к мемориалу в память о павших российских и вьетнамских военных, а также гражданских лиц, положивших свои жизни во имя мира и стабильности в регионе. Визит продлится до 4 декабря.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что подводные лодки четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» являются новейшими в России и находятся в составе Тихоокеанского флота. По его словам, помимо «Императора Александра III», речь идет о подлодках «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».