Военные конфисковали партию наркотиков стоимостью $90 млн в Мексике

У берегов северо-западного мексиканского штата Синалоа военные перехватили судно, перевозившее крупную партию наркотиков. Об этом сообщает телеканал Televisa со ссылкой на информацию Министерства военно-морского флота.
По данным телеканала, на борту
Стоимость найденного груза оценивается примерно в 90 млн долларов.
Власти предполагают, что партия наркотиков принадлежала наркокартелю «Синалоа».
Ранее NEWS.ru сообщил, что Орегон стал первым штатом в США, где разрешили хранить у себя в домах небольшое количество любых наркотиков. Теперь местные жители, у которых в жилище имеется некоторое количество запрещённых веществ, не попадают под уголовную ответственность.