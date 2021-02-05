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Военные конфисковали партию наркотиков стоимостью $90 млн в Мексике

02:53, 07 февраля 2021 14
Фото: White House/via Globallookpress.com

У берегов северо-западного мексиканского штата Синалоа военные перехватили судно, перевозившее крупную партию наркотиков. Об этом сообщает телеканал Televisa со ссылкой на информацию Министерства военно-морского флота.

По данным телеканала, на борту находились два человека. На судне при проверке обнаружили более 2,5 тонны метамфетамина и более 100 тысяч таблеток фентанила.

Стоимость найденного груза оценивается примерно в 90 млн долларов.

Власти предполагают, что партия наркотиков принадлежала наркокартелю «Синалоа».

Ранее NEWS.ru сообщил, что Орегон стал первым штатом в США, где разрешили хранить у себя в домах небольшое количество любых наркотиков. Теперь местные жители, у которых в жилище имеется некоторое количество запрещённых веществ, не попадают под уголовную ответственность.

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