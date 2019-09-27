https://static.news.ru/photo/d3a32fe2-e1ef-11e9-aa88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военные из России прибыли в Венесуэлу. Президент республики Николас Мадуро заявил, что в страну прибыли два самолёта с российскими военно-техническими специалистами.

По его словам, персонал, приехавший в начале 2019 года, покинул государство.

Прибыла новая команда, — написал он в своём Twitter .

Exitosa visita a Moscú! Un encuentro de trabajo con nuestro hermano Presidente Vladimir Putin, con quien hicimos balance de todo el mapa de cooperación en lo político, económico, diplomático, internacional, regional, entre otros temas importantes para Rusia y Venezuela. pic.twitter.com/5CAEtF5NyL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 сентября 2019 г.

Глава Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом 24 сентября. 25 сентября он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Боливарианской Республики. Он также заверил своего коллегу в поддержке диалога венесуэльских властей с оппозиционными силами, писал News.ru.