Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военные из России прибыли в Венесуэлу. Президент республики Николас Мадуро заявил, что в страну прибыли два самолёта с российскими военно-техническими специалистами.

По его словам, персонал, приехавший в начале 2019 года, покинул государство.

Прибыла новая команда, — написал он в своём Twitter.

Глава Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом 24 сентября. 25 сентября он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Боливарианской Республики. Он также заверил своего коллегу в поддержке диалога венесуэльских властей с оппозиционными силами, писал News.ru.

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