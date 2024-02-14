Военные Эквадора и Колумбии задержали набитую наркотиками подводную лодку

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Военно-морские силы Колумбии совместно с Вооруженными силами Эквадора задержали подводную лодку, которую использовали для перевозки наркотиков, сообщается в Twitter (X) военного ведомства Эквадора. На борту находились четверо членов экипажа и несколько тонн запрещенных веществ.

Во время проведения военной операции в сотрудничестве с ВМС Колумбии на нашей границе обнаружен аппарат полупогружного типа с четырьмя членами экипажа, которые, предположительно, перевозили несколько тонн запрещенных веществ, — говорится в сообщении.

Эквадорская газета Primicias уточняет, что подлодку засекли в ходе операции по спасению рыболовного судна, попавшего в аварийную ситуацию. Субмарина пересекала границу обеих стран и была задержана в колумбийских территориальных водах.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.