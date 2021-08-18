Военные Дании рассказали о российских подлодках у своих берегов

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Две российские дизель-электрические подводные лодки и корабль сопровождения прошли через пролив Большой Бельт в северном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Вооружённых сил (ВС) Дании в Facebook.

Две российские подводные лодки проследовали через пролив Большой Бельт в сопровождении надводного судна, — говорится в сообщении.

Указано, что есть ещё третья субмарина, которая стоит на якоре к югу от Лангеланна. Она покинет якорную стоянку позднее.

Все три лодки являются дизель-электрическими класса «Кило» (подводные лодки проекта 877 «Палтус»), — отмечается в посте.

Военные подчеркнули, что подлодки и корабли прошли в надводном положении. Это является предпосылкой для безопасного маршрута. Сообщается, что проход иностранных подводных лодок через иностранную акваторию считается обычным событием.

Ранее российская атомная подводная лодка «Орёл» потеряла ход у берегов Дании. Причинами этого могли быть попадание посторонних предметов в водозабор, ошибка навигации, а также наматывание сетей на винт, считает доктор военных наук Константин Сивков.