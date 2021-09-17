Военнослужащие Украины недополучили от Минобороны $54 млн

Долг украинским военным со стороны Минобороны превысил 1,46 млрд гривен ($54 млн). Также прекращено финансирование «боевых выплат» военным, проводящим операции в Донбассе. Об этом сообщил офис уполномоченного Верховный рады по правам человека, передаёт ТАСС.

На текущий момент задолженность Министерства обороны по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен, — цитирует агентство главу офиса Людмилу Денисову.

Из этой суммы 1 млрд 271 млн гривен составляет задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Денисова сообщила, что ей постоянно поступают обращения от военных.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разочаровался в обещаниях Запада об оказании поддержки в борьбе с Россией и в процессе возможного вступления Украины в НАТО, а также в Евросоюз. По его словам, страна «учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль».