Взятые в плен украинские военные рассказали основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, что мечтают о мире и скорейшем урегулировании конфликта. Об этом сообщает РИА Новости. Пригожин посетил пленных в преддверии Нового года и поздравил их с праздником.
Мира и чтобы это все закончилось, — озвучил главное желание своих сослуживцев один из пленных.
По словам украинских военных, они были мобилизованы из Киева, Кривого Рога, Одессы и Львова.
Пригожин пообещал пленным, что будет проведена работа, «чтобы вас отдать» и «не начинать новую историю».
Пленные украинцы в подарок получили ящик мандаринов.
Они такие же, как мы, славяне. У них такой же Новый год, — сказал Пригожин журналистам.
Ранее Евгений Пригожин заявил в разговоре с RT, что осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, поскольку для них родина — это Россия, «в которую пришли их кураторы, американцы». По его словам, такие люди движимы желаниями общества потребления.
Также Пригожин посоветовал противникам участия заключенных и частных военных компаний в спецоперации на Украине отправить туда своих детей.
Кроме того, он поддержал идею депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера об участии женщин-заключенных в спецоперации на Украине. Депутат в обращении к предпринимателю отметил, что женщины готовы отправиться в зону СВО в качестве связистов, врачей и медсестер.