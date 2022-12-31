Военнопленные украинцы рассказали Пригожину о новогодних мечтах Военнопленные украинцы рассказали основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину, что мечтают о мире

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Взятые в плен украинские военные рассказали основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, что мечтают о мире и скорейшем урегулировании конфликта. Об этом сообщает РИА Новости. Пригожин посетил пленных в преддверии Нового года и поздравил их с праздником.

Мира и чтобы это все закончилось, — озвучил главное желание своих сослуживцев один из пленных.

По словам украинских военных, они были мобилизованы из Киева, Кривого Рога, Одессы и Львова.

Пригожин пообещал пленным, что будет проведена работа, «чтобы вас отдать» и «не начинать новую историю».

Пленные украинцы в подарок получили ящик мандаринов.

Они такие же, как мы, славяне. У них такой же Новый год, — сказал Пригожин журналистам.

Ранее Евгений Пригожин заявил в разговоре с RT, что осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, поскольку для них родина — это Россия, «в которую пришли их кураторы, американцы». По его словам, такие люди движимы желаниями общества потребления.

Также Пригожин посоветовал противникам участия заключенных и частных военных компаний в спецоперации на Украине отправить туда своих детей.

Кроме того, он поддержал идею депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера об участии женщин-заключенных в спецоперации на Украине. Депутат в обращении к предпринимателю отметил, что женщины готовы отправиться в зону СВО в качестве связистов, врачей и медсестер.