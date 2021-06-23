Военного атташе Британии вызвали в Минобороны РФ после инцидента с эсминцем

Военный атташе при посольстве Великобритании в Москве вызван в Министерство обороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Чёрном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.

В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской государственной границы британским эсминцем «Дефендер». Корабль нарушил российскую границу у мыса Фиолент. Российский Су-24М открыл предупредительный огонь, после чего британский эсминец покинул границы территориального моря РФ.