Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе. Общая сумма субсидии составляет $250 млн.
Речь идёт о финансовых вливаниях, которые были разморожены 12 сентября, сообщает
Агентство не уточняет, связана ли задержка с принятым ранее решением Трампа заблокировать помощь Украине по линии Пентагона и Госдепартамента.
Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп отказывается помогать Украине деньгами в одиночку. Он заявил, что будет приостанавливать выделение средств Киеву до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут также оказывать финансовую помощь. Трамп подчеркнул, что сейчас только Вашингтон оказывает Украине материальную поддержку.