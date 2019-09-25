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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп верит, что его российский коллега Владимир Путин хочет добиться урегулирования конфликта в Донбассе. Он сказал это украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Американский политик подчеркнул, что встреча глав РФ и Украины стала бы невероятным достижением, передаёт ТАСС. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему, —...