Военная операция России на Украине. Онлайн

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. Минобороны РФ сообщило, что в первые часы были поражены и выведены из строя множество объектов украинской военной инфраструктуры. NEWS.ru следил за ходом спецоперации. Хронология первого, второго и третьего дня — в нашем материале.

На нефтебазе в городе Василькове Киевской области произошёл пожар. Власти Киева опубликовали предупреждение для жителей об опасности отравления продуктами горения.

Мощный взрыв прогремел на территории Луганской народной республики. Горит нефтебаза в районе населённого пункта Ровеньки, всего около 200 тонн дизельного топлива. Отмечается, что инцидент мог быть спровоцирован после ракетного обстрела со стороны украинских войск. Ранее сообщалось, что в Донецке слышна канонада. Взрывы раздаются в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах.

У украинских военных в Донбассе не более чем через неделю закончатся боеприпасы, рассказал герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).

Власти Украины заявили, что после того, как потеряли контроль над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами РФ в результате спецоперации по демилитаризации страны, они больше не могут гарантировать выполнение своих обязательств в полном объёме по соглашению с МАГАТЭ. Речь идёт о ДНЯО, и проверках того, что ядерные вещества в государстве не используются в военных целях. Пояснительную записку об этом подготовил к письму постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Минобороны России сообщило, что украинские националисты нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам и школе в пригороде Мариуполя. По данным военного ведомства, в результате обстрела, есть жертвы среди мирного населения