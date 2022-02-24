Военная операция на Украине. Главное

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин снова выступил с обращением к россиянам, объявив о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом глава государства добавил, что в планы России не входит оккупация Украины.

Российский лидер заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов и они никогда не простят жителям Крыма их выбор воссоединения с Россией.

Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. Он пообещал, что все украинские военнослужащие, которые сделают это, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Президент РФ Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

— Через несколько минут после обращения Путина в СМИ появились сообщения о взрывах в украинских городах Киев, Одесса, Харьков, Бердянск и Краматорск.

— Президент США Джо Байден заявил, что США, их союзники и партнёры ответят на «нападение» России на Украину, а мир «призовёт» Москву к ответу. Он добавил, что «Путин выбрал войну, которая приведёт к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям».

— «Интерфакс» сообщил, что военнослужащие РФ высаживались в украинских городах Одесса и Мариуполь. Также СМИ информировало, что удары наносились по объектам в районе Днепра, а также по базам авиации в Василькове. Уточнялось, что десантная операция в прибрежных городах Украины осуществляется силами Черноморского флота.

— Затем Минобороны России уточнило, что российские вооружённые силы не наносят авиационных, артиллерийских или ракетных ударов по городам Украины и угрозы для гражданского населения нет. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооружённых сил Украины.

— Президент Украины Владимир Зеленский по итогам экстренного заседания Совбеза Украины объявил экстренное положение в стране.

— Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолётов. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации. В Росавиации заявили, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 03:45 по московскому времени 24 февраля 2022 года полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены до 03:45 мск 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Симферополь.

— Президент США Джо Байден заявил, что провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который попросил его и других мировых лидеров «ясно высказаться» против действий России и поддержать народ Украины. По словам Байдена, США «продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу». Он добавил, что завтра, 25 февраля, проведёт встречу с лидерами стран G7 и США вместе с союзниками и партнёрами введут жёсткие санкции против России.

— Погранслужба Украины заявила, что Вооружённые силы России атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ.

ministryofdefenceua/flickr.com

— Позднее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины были подавлены. Там добавили, что погрансилы Украины не оказывают сопротивления.

— МЧС Украины заявило о первых двух потерянных населённых пунктах в Луганской области. На странице ведомства в Facebook отмечалось, что сёла Меловое и Городище захватили войска Луганской Народной Республики.

— Депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Жителям Украины рекомендовано не паниковать и оставаться дома.

— Народная милиция Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В ведомстве призвали военнослужащих ВСУ сложить оружие и не выполнять приказы командования. Ополченцы ЛНР взяли под контроль город Счастье и посёлок Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе.

— Европейский союз призвал Россию к немедленному прекращению военной операции против Украины.

— Reuters со ссылкой на очевидца событий сообщило о трёх мощных взрывах в Мариуполе.

— Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что один человек был убит, ещё один ранен после обстрела в Броварах Киевской области.

— Метрополитен Киева открыл бесплатный вход для всех граждан и жителей города. Предполагается, что его намерены использовать в качестве бомбоубежища. Кроме того, во Львове метро уже начали использовать в таком качестве — там устанавливают специальное оборудование для обеспечения людей питьевой водой.

— Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть своё воздушное пространство и ввести «немедленные санкции» против России. Он провёл переговоры с рядом зарубежных лидеров. Речь шла о создании «антипутинской коалиции».

Владимир Зеленский Volodymyr Zelensky/via Global Look Press

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко оперативно собирает совещание с военными. До этого в 5 часов утра состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России.

— Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы и звуки выстрелов. При этом он уточнил, что территории и жителям полуострова ничего не угрожает.

— Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования и оставляют боевые позиции.

— Нацполиция Украины заявила о по меньшей мере семи погибших в результате обстрелов, ещё девять человек ранены.

— Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об уничтожении штаба операции Объединённых сил (ООС) в Донбассе.

— Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задача сил ДНР — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории.

— Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что подразделения российских военных замечены под Харьковом. Очевидцы распространяют видео с боевыми машинами и военными.

— Пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко заявил, что всех российских дипломатов эвакуировали с территории Украины.

— В пресс-службе Министерства обороны РФ снова заявили, что военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям. Там добавили, что точечные удары наносятся по военным объектам Украины — местам дислокации ПВО и авиации. Заявление украинских военных о потерях российских самолётов и бронетехники является «враньём», добавили в ведомстве.

— Украина временно закрыла пункт пропуска «Вильча» на границе с Белоруссией. Согласно распоряжению украинского правительства, его работа приостановлена до 3 марта.

— Россия приостановила судоходство в Азовском море на основании предупреждения Минобороны.

— Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в операции ВС РФ. Он добавил, что Белоруссия и РФ не готовили какую-то войну против Украины. По его словам, военное руководство Украины было предупреждено о возможной российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов

— Ополченцы ЛНР освободили село Лопаскино на линии соприкосновения в Донбассе.

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