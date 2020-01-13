https://static.news.ru/photo/2b5a08cc-35fc-11ea-817f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt Carrie Clear/wikimedia.org/Global Look Press

Иракская военная база, которой управляют США, подверглась атаке несколькими ракетами, выпущенными неизвестными. По предварительным данным, по меньшей мере восемь ракет попали в авиабазу «Аль-Балад», в результате чего были госпитализированы четыре иракских солдата, которые находились на установке. О других подробностях пока не сообщается.

Отмечается, что база «Аль-Балад» расположена в иракской провинции Салахеддин, которая находится к северу от Багдада.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ираке предупредили об угрозе мировой «опустошительной войны».