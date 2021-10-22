На военной базе России в Таджикистане обновят парк танков

На российской 201-й военной базе в Таджикистане будет обновлён парк боевых машин. Она получит до конца этого года 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко, передаёт РИА Новости.

Новые танки должны заменить более ранние модификации. Кроме того, на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы уже поступила партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2, поставлены новейшие переносные ЗРК «Верба», реактивные пехотные огнемёты повышенной дальности и мощности, ПРК «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд» калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили «Линза», техника служб тылового и технического обеспечения.

В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники, — сказал Охрименко.

Он напомнил, что в совместных учениях ОДКБ «Взаимодействие-2021» и специальных манёврах «Эшелон-2021» и «Поиск-2021», которые отрабатывались на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак, основу российского контингента составлял личный состав 201-й военной базы.

Ранее коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2021» провели на территории Таджикистана три учения, в которых были задействованы четыре тысячи человек и более 500 единиц техники.