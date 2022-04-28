Военная авиация Японии доставит помощь украинским беженцам в Европу Кабмин Японии утвердил доставку военной авиацией помощи украинским беженцам в Европу

План доставки гуманитарной помощи беженцам, покинувшим Украину и переселившимся в соседние страны, утвердил кабинет министров Японии. Грузы будут перевозить военно-транспортные самолёты С-2 воздушных сил самообороны страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Рейсы будут проводиться еженедельно. Отправной точкой станет Дубай (ОАЭ). Оттуда самолёты будут летать в Польшу и Румынию.

В марте Япония отправила на Украину из резервов сил самообороны страны две партии грузов. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя одежда, продукты питания, палатки, санитарные средства, электрогенераторы. Также глава Минобороны страны Нобуо Киси говорил, что ведомство изучает возможность оказания Киеву дополнительной поддержки.

Ранее сообщалось, что Киев просит администрацию США о чрезвычайной экономической помощи по меньшей мере в размере $2 миллиардов в месяц. Отмечается, что украинские власти аргументируют сумму гуманитарным кризисом, который может усугубиться. При этом $2 миллиарда — это лишь часть, которую киевские власти попросили у США, всего Украина надеется получать от западных партнёров не менее $5 миллиардов в месяц.