Военкор Стешин: реакция на взрыв в Оксфорде показала, что Запад боится РФ

Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв в Оксфорде показал, что страх является «базовой реакцией» Запада на подобные события, считает военкор Дмитрий Стешин. В своем Telegram-канале он указал, что страны Запада все еще боятся России, «ее непредсказуемости и тайных военных разработок от сумрачного русского гения». По мнению журналиста, сценарий СВО был бы другим, если бы Западу не сделали «прививку миролюбия».

Косвенное участие Запада в СВО на стороне противника — предел его смелости. Поверьте, если бы наши деды не сделали Западу «прививку миролюбия», СВО развивалась бы совсем по другому сценарию, как и жизнь постсоветской России в целом, — уверен военкор.

Вечером 2 октября в пригороде Оксфорда прогремел мощный взрыв. Огненное зарево было видно за несколько километров. В более чем тысяче домов пропало электричество, многие жители были в панике, писало издание Mirror. Сообщалось, что причиной взрыва стал удар молнии в завод по переработке отходов. К месту ЧП было направлено большое количество пожарных и полицейских машин.

Ранее Дмитрий Стешин высказался об участнике акции протеста в Ереване, который порвал паспорт РФ. Инцидент произошел во время акции протеста в Ереване возле российского посольства. По мнению военкора, тот заплатит штраф и получит новый документ, хотя так быть не должно. Стешин усомнился, что силовики смогут привлечь предполагаемого россиянина к ответственности без общественной огласки.