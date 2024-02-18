Военкор спрогнозировал дальнейшие действия ВС РФ после взятия Авдеевки Военкор Сладков призвал после взятия Авдеевки не торопиться

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

Александр Сладков

После взятия Авдеевки главное — не торопиться, написал военкор ВГТРК Александр Сладков в колонке Telegram-канала «Специально для RT». Он отметил, что российские войска сейчас двигаются к Работино, которое, по его мнению, несомненно возьмут под контроль. Корреспондент допустил, что на Кураховском направлении украинские силы будут сполна обеспечены котлами. Сладков также предсказал, что ВС России обязательно займут Орехов и выйдут к городу Запорожье. Затем последует окружение ВСУ под Угледаром и на Времевском выступе, предположил он.

Нельзя не учитывать то, что российские добровольцы в военкоматы сейчас идут и идут. И чем больше успехов у нас будет на фронте, тем больше в российскую армию будет приходить добровольцев. Такова жизнь. И мы сможем начать обход Харькова, который нам тоже нужен, — заявил Александр Сладков.

Он предложил пока не вспоминать о Херсоне, к которому можно будет подойти с правой стороны Днепра вдоль берега, который пока контролируют ВСУ. Военкор напомнил, что российские военнослужащие уже были в Сумах и Чернигове, но ушли. Сейчас все изменилось и ВС РФ могут вернуться, считает Сладков.

Но самым актуальным направлением после Авдеевки будет Славянск. Да, на пути будут Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придется освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — NEWS.ru), то Славянск — это реальный символ, и он будет взят, — резюмировал военный корреспондент.

Президент России Владимир Путин после взятия Авдеевки поздравил российских военнослужащих с важной победой. В телеграмме руководившему операцией командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву российский лидер объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.