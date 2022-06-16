Военкор показал самый крупный осколок снаряда после обстрела Донецка

Фото: dan-news.info

Военный корреспондент «Народных Новостей» показал самый крупный из найденных осколков от снаряда после обстрела Донецка 13 июня. Он принадлежит норвежскому снаряду HE-ER Nammo 155-мм, передаёт издание.

Журналист отметил, что снаряды норвежского производства одни из самых высокоточных во всём мире, это одни из новейших боеприпасов для такого калибра, не нуждающиеся в сложной системе корректировки огня.

Донецк был в очередной раз обстрелян 13 июня. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что за два часа обстрелов Донецка ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Наиболее интенсивным атакам подверглись Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике будут задействованы все необходимые дополнительные союзнические силы для противодействия участившимся обстрелам. Число погибших в Донецке и его окрестностях увеличилось до пяти человек. Три человека погибли при обстреле рынка «Майский», не менее 10 были ранены. Еще одной жертвой стала 69-летняя жительница населенного пункта Лобовка. Позже появилась информация о погибшем 30-летнем мужчине из Киевского района Донецка.