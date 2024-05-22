Американцы уже не скрывают, что, если погибает враг США, — это правильная, хорошая смерть, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, комментируя слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси. По мнению военкора, такая риторика в устах главы дипломатии государства, позиционирующего себя как сверхдержава, недопустима.
Американцы уже и не скрываются: если погибает враг США — это правильная, хорошая смерть. Ей можно только порадоваться. И это, обратите внимание, позволяет себе говорить глава международной дипломатии государства, позиционирующего себя как сверхдержава. Сергей Лавров, для сравнения, сегодня посетил иранское посольство и выразил соболезнования, — написал он.
Ранее Блинкен положительно ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир теперь лучше, когда президент Ирана мертв. По словам политика, мир и иранский народ выиграли от гибели Раиси в авиакатастрофе. Он заявил, что Вашингтон не оплакивает смерть иранского лидера и не стал бы объявлять минуту молчания в память о нем, как это сделали в ООН.