Александр Чеков

Военкор оценил реакцию Блинкена на смерть Раиси Коц: американцы уже не скрывают, что, если погибает враг США, — это хорошо

22 мая 2024 в 21:21

Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с разбившимся в авиакатастрофе иранским лидером Ибрахимом Раиси