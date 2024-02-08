Военкор объяснил, почему в НАТО не готовы к сухопутному конфликту с Россией Военкор Поддубный: в НАТО знают об отставании от армии России и боятся потерь

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военное руководство НАТО понимает, что неспособно начать прямую сухопутную войну с Россией по итогам конфликта на Украине и может воевать лишь чужими руками, опасаясь серьезных потерь, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, десятилетия войны со слабым, не обученным и плохо вооруженным противником сыграли с армиями НАТО злую шутку, и сейчас они отстают от армии России по многим параметрам.

Западные генералы сейчас тихо, но уже с ужасом понимают, насколько, несмотря на огромные финансовые вливания и «парадный блеск», вооруженные силы западных стран отстают и в плане боевой подготовки, и в плане боевого применения, и в плане стратегий от армии России, — подчеркнул военкор.

Ранее стали известны детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения России. Он подразумевает развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности, а некоторые страны Альянса возьмут на себя защиту союзников на восточном фланге. В частности, Германии предписывается защищать Литву, Великобритании — Эстонию, Канаде — Латвию.

Также союзники намерены укреплять подразделения с тяжелым вооружением, развивать системы ПВО, увеличивать запасы дальнобойных ракет и систем артиллерии, а также увеличивать расходы на оборону по меньшей мере до 2% ВВП каждой из стран. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг назвал его самым крупным оборонным планом со времен холодной войны.