Военкор объяснил, почему нельзя заморозить конфликт на Украине Военкор Коц: заморозка украинского конфликта превратится в очередные «минские соглашения»

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине нельзя заморозить по «корейскому сценарию», поскольку они снова превратятся в «минские соглашения», которые не будут соблюдаться, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Уточняется, что России необходимо усилить свою переговорную позицию, как минимум полностью освободить новые регионы России, как максимум — отрезать Украину от Черного моря и ликвидировать ВСУ.

Москве сегодня ни в коем случае нельзя соглашаться на подобный (корейский — NEWS.ru) сценарий. Садиться договариваться можно лишь тогда, когда наша переговорная позиция будет существенно прочнее. Как минимум — когда полностью освободим от присутствия противника новые регионы России. <...> Как максимум — когда отрежем Украину от Черного моря и ликвидируем ВСУ, как боеспособную силу, — написал Коц.

Военкор отметил, что при заморозке конфликта Украина продолжит обстреливать российские города и перевооружать армию западной техникой, чтобы взять реванш за потерянные территории. Коц подчеркнул, что идею заморозки продвигает Запад, который недоволен текущими результатами украинского контрнаступления и ставит под вопрос дальнейшую помощь Украине.

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине в августе. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России.