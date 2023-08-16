Военкор назвал последствия разработки США новых вирусов Коц: разрабатываемые США вирусы обернутся против своих создателей

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Разрабатываемые американцами вирусы обернутся против своих создателей, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, мировая пандемия показала, что зараза не различает своих и чужих, от нее пострадали все.

Опыт мировой пандемии коронавируса окончательно доказал, что зараза не различает своих и чужих. Бактериологическое оружие очень быстро обернется против своих создателей, — написал Коц.

Военкор отметил, что американцы способны на создание подобного вида оружия и защищают тех, кто этим занимается. Он привел в пример главу японского «Отряда 731» Сиро Исии, который проводил исследования на людях и получил иммунитет от преследования в обмен на данные об экспериментах. Сейчас, по мнению Коца, американцы используют многие наработки Исии в своих исследованиях.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США начали подготовку к новой пандемии. Об этом свидетельствует учреждение американцами нового управления, занимающегося созданием вакцин и препаратов для купирования вирусов, добавил он. Речь идет об Управлении по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Его возглавил специальный помощник президента в Совете национальной безопасности генерал-майор в отставке Пол Фридрихс.